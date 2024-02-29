По словам военного, рекрутинг в Украине работает.

В вопросе набора военных в ряды Сил обороны ставку надо делать не на мобилизацию. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев. На рекрутов, чтобы люди шли в бригаду. Я вижу, как это отработали ребята из "Азова", из 3-й штурмовой, из "Кракена" в ГУР", – объяснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам военного, рекрутинг в Украине работает, добровольцы идут. Но он подчеркнул, что люди хотят идти в "конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает, и на известную должность".

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"Плохой дронщик – это не обязательно хороший пехотинец. Хороший техник, хороший водитель танка – его тоже надо брать именно на эту специфику. В этом направлении сейчас Минобороны и Генштаб работают. Мне кажется, опыт очень удачный. Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, но хотят идти в конкретные бригады добровольно. Мне кажется, так надо работать", – резюмировал Сазонов.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Недавний опрос исследовательского агентства Info Sapiens показал, что в Украине 35% годных к службе мужчин среди тех, кто не имеет брони и еще не служит, готовы мобилизоваться, когда придет повестка.

Между тем заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что через два месяца после подписания президентом закона о мобилизации (после его принятия в Верховной Раде) в Украине заработает электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих.

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