Чиновник утверждает, что многие заключенные хотят реабилитироваться на фронте.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что мобилизовать надо нарушителей правил дорожного движения и тех, кто осужден за коррупцию. По его мнению, если эту идею поддержит Верховная Рада, мобилизация осужденных – необходима и неизбежна.

"И мне кажется, что вокруг этой тематики немало мифов, и никто просто этого вопроса не прорабатывал. Дело в том, что у нас у всех представление об этом, как о мифе о Пригожине (главарь ЧВК "Вагнер", погибший в РФ летом 2023 года – УНИАН), который забирает из тюрем людей, заключенных, которые там все в наколках, авторитеты, которые бегают с автоматами и могут выстрелить в кого угодно", – сказал министр в комментарии "Укринформу".

Он считает, что ситуация более консервативна, проще и "ближе к жизни". Как пояснил Малюська, в Украине есть не только заключенные, которые находятся в местах лишения свободы и из-за этого не подлежат призыву. В частности, есть немало людей, которые получили условный срок наказания и "гуляют" по улицам.

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"Например, человек нарушил правила дорожного движения, поехал на красный свет, машина выехала на перекресток, он эту машину объехал, средней тяжести повреждения у другого водителя, есть уголовное производство, получил наказание с отсрочкой исполнения. Он гуляет по улицам, есть семья, он работает, просто периодически посещает центры апробации. Этот человек не подлежит призыву. У меня большой вопрос, а почему?" – подчеркивает чиновник.

Он добавил, что есть единицы людей, которые никогда не нарушали правил дорожного движения.

"Это нонсенс, безусловно – таких людей надо мобилизовывать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальной опасности для общества или армии не представляют. Самый классический, самый горячий пример, который не дискутируется, – коррупционеры. Их посадили в тюрьму, пусть они кровью защищают свою репутацию – условно кровью, безусловно", – говорит министр.

Малюська уверяет, что среди осужденных коррупционеров есть немало граждан, желающих оправдаться на фронте, и они точно не начнут стрелять по своим. По его словам, многие заключенные безопасны и не обязательно, чтобы все они стали, например, артиллеристами, потому что есть много другой работы, которая нужна для функционирования армии.

"Лопату в руки, копаем. Обеспечиваем, готовим еду, носим, разгружаем. У военного есть куча работы, которую можно и нужно выполнять без оружия. Почему их нельзя привлечь? Речь идет о тысячах людей. Поэтому наша позиция – это делать надо. Мы будем мягко это предлагать парламенту, будем убеждать военных, что им это тоже нужно. Когда нам это удастся, это будет реализовано, а я думаю, что это неизбежно", – подчеркнул министр.

Мобилизация в Украине: другие новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что возлагать ответственность за проваленную мобилизацию в Украине на кого-то одного было бы некорректно. По его словам, "это ответственность всех нас за нашу страну".

Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко", комментируя возможную мобилизацию осужденных, подчеркнул, что нужно четко отделять осужденных за тяжкие преступления, отбывающих наказание, от тех, кто уже давно отбыл свой срок. Кроме того, в ряды армии, по его мнению, могут быть привлечены осужденные не за особо тяжкие уголовные преступления, а за определенные экономические или административные нарушения.

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