Люди с инвалидностью могут при одном условии попасть в армию, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и согласно принятому в первом чтении законопроекту о мобилизационных мероприятиях, люди с инвалидностью могут получить отсрочку от прохождения службы в рядах защитников нашего государства.

Людям, которых признали имеющими инвалидность, "светит" отсрочка на 6-12 месяцев, сообщил адвокат Богдан Пересада, ссылаясь на текст законопроекта. "...признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (могут получить отсрочку, - Ред.) на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", - отметил он.

Видео дня

Эксперт добавил, что граждане Украины с инвалидностью могут пополнить ряды защитников украинского государства, если подпишут контракт.

В центре внимания новости Украины насчет мобилизации - сегодня это стоит прочитать

Верховная Рада в начале февраля в первом чтении приняла законопроект о мобилизации, который подал Кабинет министров. К законопроекту потом подали более 4 тысяч поправок. По словам секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, документ во втором чтении могут рассмотреть уже во второй половине марта.

Ужгородец, 21 летний украинский воин Роман (позывной "Цитрус"), который уже имеет два ордена "За мужество", говорил, что иногда хотелось бы всех в нашей стране мобилизовать силой, но "потом попускает".

Вас также могут заинтересовать новости: