Он отмечает: попав в учебный центр ВСУ, пожалел, что мобилизовался.

Украинский журналист и бывший пленник россиян Станислав Асеев заявляет, что пребывание в учебном центре ВСУ было для него худшим за весь период пребывания в армии. Об этом он рассказал в интервью УП.

"За весь период пребывания в армии, хуже "учебки" (учебный центр ВСУ) для меня ничего не было. Даже когда нас штурмовали россияне, выбивая из поселка Архангельское (в Донецкой области - УП), и по нам летело все, это было лучше для меня, чем тот абсурд, который происходил в учебном центре, когда мы занимались сбором мусора, заготовкой дров, сортировкой поддонов", - рассказал он.

По словам Асеева, попав в "учебку", он пожалел, что мобилизовался.

Видео дня

"Первая "учебка" напоминала Донецкий "централ", вторая - 32-ю колонию строгого режима в Макеевке", - отмечает бывший пленный РФ.

Он рассказывает: держался мыслью о том, что на фронте все изменится.

"Мне ребята говорили: "Потерпи полтора - два месяца, пока не поедешь на ноль. Ты увидишь, что там - свобода. Там этих "затяжек" (военной бюрократии) нет", - говорит он.

Ранее Асеев отмечал, что в Украине существует большая проблема с отсутствием демобилизации среди военных ВСУ, что приводит к увеличению случаев дезертирства.

Главной причиной он считает чувство несправедливости, которое возникает у украинских военных, которые вынуждены воевать без ограничений, тогда как другие люди живут "нормальной" жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: