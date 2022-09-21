Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации.
Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.
Он напомнил, что продолжается 210-й день "трехдневной войны".
Советник председателя ОП добавил, что россияне, которые требовали уничтожить Украину, в итоге получили: мобилизацию, закрытые границы и блокирования банковских счетов, тюрьму за дезертирство, а также "спецотряды для "опущенных" в частных военных компаниях".
"Все еще идет по плану, не так ли? У жизни замечательное чувство юмора", - резюмировал Подоляк.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, а призыву якобы будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.