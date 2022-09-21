У жизни замечательное чувство юмора, отметили в Офисе президента Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что продолжается 210-й день "трехдневной войны".

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Советник председателя ОП добавил, что россияне, которые требовали уничтожить Украину, в итоге получили: мобилизацию, закрытые границы и блокирования банковских счетов, тюрьму за дезертирство, а также "спецотряды для "опущенных" в частных военных компаниях".

"Все еще идет по плану, не так ли? У жизни замечательное чувство юмора", - резюмировал Подоляк.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, а призыву якобы будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

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