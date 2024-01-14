Есть три категории военнообязанных граждан, и им в военкоматах выдают разные документы, отметил специалист по военному праву.

Продолжается мобилизация в Украине, и военнообязанные сейчас не могут воспользоваться некоторыми государственными услугами без визита в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В частности, военнообязанных не могут просто так взять на работу или учебу, рассказал "РБК-Украина" специалист по военному праву, юрист Иван Колганов. "Как частные, так и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о воинском учете во время приема сотрудника на работу. Иначе работодателю грозит штраф", - отметил эксперт.

Также без документа из ТЦК человек не сможет воспользоваться услугами центра занятости и получить статус безработного. По словам юриста, еще бумаги из военкомата необходимы мужчинам, чтобы получить в государственном медучреждении плановую помощь.

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Юрист подчеркнул, что есть три категории граждан, и для них предусмотрена выдача различных военно-учетных документов:

резервисты получают военный билет;

военнообязанные должны получить временное удостоверение, военный билет;

призывники должны иметь удостоверение о приписке к определенному призывному участку.

Стоит добавить, что в Украине военнообязанными считают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин-медиков. Мобилизовать в нашем государстве могут только людей, которым уже есть 27 лет.

Мобилизации не подлежат люди, имеющие бронь, серьезные проблемы со здоровьем или причину для отсрочки от службы.

Будет ли новый закон о мобилизации в Украине - сегодня это стоит прочитать

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили мобилизовать дополнительно до 500 тысяч украинцев. Позже Кабмин в Раду подал проект закона о мобилизации, в котором, в частности, было прописано ужесточение наказания уклонистов.

В начале 2024-го стало известно, что в законопроекте есть много спорных моментов. Правительство 11 января отозвал документ из парламента. В тот же день стало известно, что Минобороны Украины подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Позже командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил нашего государства Алексей Тарасенко сказал, что мобилизация 2024 в Украине необходима, поскольку в армии не хватает молодых солдат.

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