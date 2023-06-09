Президент РФ склонен к мистицизму, отметил эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин верит в то, что во время войны РФ против Украины произойдет чудо.

Лидер россиян вообще суеверный, склонен к мистицизму, разного рода шаманским, окультным обрядам, рассказал политолог Валерий Соловей российской журналистке Юлии Латыниной.

"Он (президент РФ - Ред.) верит в чудо. Это очень важно… а чудо для него состоит в том, что кто-то из переговорщиков, ему все равно, уговорит украинцев пойти на его условия…", - заявил эксперт.

Война РФ против Украины - что сообщалось о переговорщиках

В конце февраля 2023 года Китай представил "мирный план" по Украине. В частности, китайская сторона предложила прекратить боевые действия и отказаться от односторонних санкций.

Позже, в частности, африканские страны решили стать "голубями мира". Кроме того, Бразилия пыталась "помирить" Киев и Москву.

Стоит отметить, что Украина не хочет вести с Россией мирные переговоры, пока вражеские войска находятся на нашей территорией. Киев хочет достичь победы - освободить всю свою землю от захватчиков.

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