Отмечается, что французские ВВС модернизируют 48 из 86 Mirage 2000D.

ВСУ могут усилиться французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000. Как пишет Forbes, неизвестно, какую версию самолета обсуждают официальные лица. Большинство наблюдателей полагают, что украинцам нужны самолеты Mirage 2000D, которые французский производитель самолетов Dassault оптимизировал для наземных атак.

Вместе с тем французские официальные лица также упомянули Mirage 2000C, оптимизированные для противовоздушной обороны.

Как известно, одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 с характерным крылом дельтовидной формы был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах прибыли новые двухмоторные Rafale.

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Отмечается, что последняя версия Mirage 2000C, состоявшая на вооружении Франции, имела одноместное кресло, импульсно-доплеровский радар RDI, двигатель M53-P2, кабину с функцией ночного видения и возможность установки ракет "воздух-воздух" с радиолокационным наведением MICA, а также бомб с лазерным наведением.

Указывается, что именно эти старые, но хорошо сохранившиеся самолеты имел в виду французский чиновник, когда в прошлом году сказал, что одним из вариантов является передача 13 Mirage 2000C, которые все еще имеют "небольшой потенциал".

Кроме того, французские ВВС модернизируют 48 из 86 Mirage 2000D, добавляя новые боеприпасы, включая ракеты MICA. Остальные модели D снимут с вооружения. Теоретически и они могут быть переданы Украине.

Версия С - старше, D - моложе. C могут стрелять ракетами MICA, но не могут стрелять SCALP. Немодернизированные D не могут стрелять ракетами MICA, но могут стрелять SCALP. Какую модель предпочтет Киев, вероятно, зависит от целей: стрелять по российским самолетам или наносить удары по российским объектам на земле и на море.

Mirage 2000 для Украины - что сообщилось

Как писал УНИАН, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что переговоры о возможности получения французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 ведутся: "Да мы говорили о самолетах".

Также Зеленский подтвердил, что среди западных партнеров есть те, кто и дальше боятся проигрыша России в Украине.

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