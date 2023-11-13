Птица застряла в российской "растяжке". Боец освободил сойку и "поселил" в блиндаже. Теперь называет ее своим "крестником".

На фронте украинский защитник спас птицу, которая запуталась в "растяжке", оставленной российскими военными.

Сегодня, во Всемирный день доброты, пресс-служба Сил обороны юга Украины обнародовала трогательное видео, на котором запечатлено спасение птицы.

Из видео следует, что сойка каким-то образом повисла на "растяжке", которую, судя по всему, оставили россияне. Украинский боец случайно увидел несчастное пернатое, которое без сознания висело на взрывоопасном устройстве. Как выяснилось, птица жива. Боец освободил его, принес в блиндаж и выходил.

На видео, посвященном этой доброй истории, запечатлено, что птица находится в стрессовом состоянии, а боец буквально заставляет ее пить воду. Через какое-то время уже вполне активная сойка летает блиндажом. Военнослужащий называет спасенное пернатое "своим крестником" и "боевым украинским соколом".

"Во Всемирный день доброты, который отмечается ежегодно 13 ноября, воины на юге спасли волшебную птицу. Ибо юг - это всегда тепло - или солнышка, или души. Добро спасет мир, потому что оно заложено в человеческой природе. Итак, творить добро может каждый. Это совсем не трудно, а даже приятно...", - отметили в пресс-службе.

У людей, которые делают добрые дела каждый день, лучший иммунитет, они меньше болеют. Врачи объясняют это повышением уровня лимфоцитов и расширением кровеносных сосудов, что улучшает работу сердца. Также они зафиксировали повышение уровня серотонина и эндорфинов, которые помогают быстрее справляться со стрессом.

Одесские патрульные спасли после обстрела со стороны РФ совенка

Как сообщал УНИАН, одесские патрульные на Херсонщине после вражеского обстрела спасли совенка, которого увидели на дороге. Птицу нашли инспекторы Владимир Криницкий, Александр Парух и Руслан Пайлик. Они подобрали ее, накормили и напоили. Также патрульные дали ей имя - рядовой Мавик.

Впоследствии патрульные позвонили директору одесского зоопарка, который сразу согласился принять нового "постояльца". Птенца передали маршрутным транспортным средством в Одессу, где Мавика уже ожидали местные орнитологи.

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