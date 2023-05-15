Совенок, которого после вражеского обстрела нашли патрульные, передали в зоопарк на "попутке".

Одесские патрульные, которые несут службу на Херсонщине, после вражеского обстрела спасли необычного "рядового".

Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области, событие произошло в Херсоне, который правоохранители обследовали после очередного удара захватчиков по городу.

"На днях после обстрела оккупантами Херсона, одесские патрульные, которые несут службу в сводном отряде, обследовали прилегающую территорию. Двигаясь по одной из улицы города, патрульные увидели на дороге совенка",-рассказали в пресс-службе.

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В частности, птицу нашли инспекторы Владимир Криницкий, Александр Парух и Руслан Пайлик. Они подобрали птенца, накормили и напоили. Также патрульные решили дать малому имя - рядовой Мавик.

"Mavic - это такие дроны. Мы можем наблюдать, как эти маленькие, но сверхважные "птички" уничтожают орков, наводят арту и спасают жизни. Поэтому так и решили так назвать малого", - объясняет Владимир Криницкий.

Позже патрульные позвонили директору одесского зоопарка, который сразу согласился принять нового "постояльца". Птенца передали маршрутным транспортным средством в Одессу, где Мавика уже ожидали зооработники.

Местные орнитологи осмотрели, накормили малыша и позаботятся о нем.

Одесские патрульные обнародовали видео, на котором - удивительный "рядовой" в компании со своими спасителями.

Другие милые истории о животных.

В апреле на Закарпатье до окраин села Домашин прибился малый медвежонок. Напомним, малыш путешествовал вокруг несколько дней и мог погибнуть, но специалисты государственной охраны природо-заповедного фонда приехали и забрали животное.

Затем ее передали на реабилитацию в Национальный природный парк "Синевир". Не исключительно, что этот зверек поедет в один из европейских центров, который специализируется на реабилитации диких животных.

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