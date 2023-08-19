Ликвидированы четыре десятка захватчиков и много техники.

На Херсонщине украинские защитники сократили вражеское войско, уничтожив десятки оккупантов и их технику, среди которой - наблюдательный комплекс, который люди уже называют "глазом Мордора".

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки на Левобережье удалось ликвидировать сорок оккупантов. Кроме того, уничтожены крупнокалиберная пушка, десять лодок диверсионно-разведывательных групп вместе с экипажами, десять единиц авто- бронетехники и два разведывательных беспилотных аппарата типа "Мерлин".

Кроме того, уничтожен комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который захватчики используют для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

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Также стало известно, что сейчас в Черном море российские ракетоносители на дежурстве не зафиксированы.

По данным украинских военных, сейчас резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не обнаружено, но обстановка остается напряженной.

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Как сообщал УНИАН, недавно защитники Очакова уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты расположили в гражданском здании. Российские военные пытались замаскировать оптический комплекс, но украинские военные его "вычислили".

Вчера украинские военные показали, как уничтожили лодки из ДРГ, которые хотели высадиться на правобережье Херсонщины. В частности, военные 126 бригады ТРО поразили россиян на лодке рядом с берегом.

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