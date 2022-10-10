Глава МО подчеркнул, что никакие ракеты не уничтожат мужество украинцев.

Министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку РФ на украинские города и анонсировало месть.

Об этом речь идет в Телеграм-канале МО.

Как отмечали в министерстве, страна-террорист атаковала ряд областных центров Украины. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованы объекты гражданской инфраструктуры.

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"Воздушная тревога продолжается по всей стране. Есть жертвы среди людей и разрушения. Террористические действия рф направлены против мирного гражданского населения. Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес на нашу землю! Мы отомстим", - пообещали в Минобороны.

В то же время министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что никакие ракетные удары Украину не сломают.

"Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадут в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимости наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее России - будущее попираемой во всем мире террористической государства-изгоя", - подчеркнул Резников.

Ракетная атака на Украину: что известно

Российские оккупанты утром в понедельник, 10 октября, устроили массированную атаку по городам Украины. Под удар попал и Киев. Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Несколько взрывов прогремело в Днепре. Над городом поднимается дым.

В Житомире также звуки взрывов. Власти просят не покидать укрытия.

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком, Тернополе и других областях.

Кроме того, Россия ударила ракетами по Львовской области. Зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

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