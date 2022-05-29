Украина будет сражаться, пока ни одного из оккупантов не останется на ее земле.

Между российскими военными и мобилизованными из "ЛДНР" участились перестрелки.

Об этом рассказал в вечернем телеобращении глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

"В войсках оккупантов участились случаи перестрелок между мобилизованными из ОРДЛО и российскими военными. Пожалуй, им не очень хочется становиться пушечным мясом, которое пускают вперед во время штурмов наших позиций. Хорошо, что вас становится все меньше, но оставьте чуть-чуть для наших Вооруженных сил", - отметил Марченко.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что для ВСУ 30 тысяч оккупантов - не предел.

"И мы будем сражаться, пока ни одного из вас не останется на нашей земле", - сказал он.

По словам Марченко, сегодня враг не обстреливал Одесскую область, сейчас там тихо.

Напомним, ранее в Оперативном командовании "Юг" заявили, что в планах Российской Федерации захват и оккупация Одессы по-прежнему остается приоритетом.

Также ранее стало известно, что российские оккупанты распространяют фейк о размещении позиций Вооруженных сил Украины в школах Одессы. Здания, о которых заявили в Минобороны РФ, расположены в густонаселенных кварталах.

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