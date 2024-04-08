Вместе с военными на территорию РФ зашел фотограф. Он показал кадры военной операции.

Легион "Свобода России" раскрыл неизвестные ранее детали рейда на территорию России в марте 2024 года.

Как отметили в Telegram-канале легиона, в Белгородской области в середине марта работали и пехотинские подразделения, и минометные расчеты. Легионеры добавили, что погода не способствовала военной операции. Над головой скопились тяжелые облака и вражеские беспилотники.

"От одного из ударов вражеских FPV, вспыхнуло сооружение, в котором мы находились. Огонь начал подбираться к боеприпасам. К нашему удивлению, увидев огонь, пришли местные. Помогли потушить пламя, несмотря на риск для своей жизни", - рассказывает минометчик с позывным "Малый".

Работа минометчиков

Работа минометчиков

Работа минометчиков

Во время прорыва вместе с российскими добровольцами на территорию РФ зашел украинский фотограф Константин Либеров. Он описал свои впечатления в Instagram и показал фото руин поселка Теткино.

"Страна-агрессор получила то, что она сама и начала... Собственно, на фото с дрона вы видите такие уже привычные для нашего глаза руины, вот только это территория России (Теткино и Козин), а не Украины. Каждое действие имеет свои последствия, и, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. А россияне, которые сегодня воюют на стороне Украины - герои, которых никогда не забудет история", - отметил фотограф.

Добровольцы

Добровольцы

Добровольцы

Рейд российских добровольцев на территории РФ: что известно

12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Тогда они рассказали, что отправляются на выборы Путина и призвали местных жителей эвакуироваться для их же безопасности.

Позже представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что украинская разведка помогает РДК и "Свободе России" бороться с режимом Путина.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины", - отметил тогда он.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал такой рейд и отметил, что это "для нас очень выгодно". Он объяснил это тем, что такие действия отвлекают внимание противника на фронте.

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