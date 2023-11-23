ВСУ вмешались в праздничный концерт оккупантов в одном из сел Донецкой области.

Полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал кадры с последствиями удара украинских военных по концертному залу в селе Кумачово Донецкой области. 19 ноября там собрались российские морпехи на концерт с награждением, но его прервал "прилет".

Как сообщил "Штефан" в Facebook, на кадрах здание, в котором были ликвидированы оккупанты из 810 отдельной бригады морской пехоты.

"Место концерта Кобзона", - прокомментировал офицер.

На видео видно, что "прилет" был высокоточным. Ракета четко ударила по концертному залу, в котором собрались морпехи.

Удар по оккупантам 810 бригады РФ

Как стало известно, вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских военных из 810-й бригады морской пехоты.

По данным военного "Мадяра", удар произошел 19 ноября в момент награждения оккупантов. Русские тщательно скрывали это место, оно было замаскировано. Командование бригады опоздало на несколько часов, однако "возмездие было терпеливым".

Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ (Страткоме ВСУ) официально подтвердили успешное поражение скопления оккупантов 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

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