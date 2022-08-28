Он подчеркнул, что взрывы слышали жители всех районов.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о ночных взрывах в городе и поселке Мирном. Он отметил, что врагу никогда не будет спокойно на нашей земле. Также Федоров подчеркнул, что взрывы слышали жители всех районов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, в некоторых домах от взрывов дрожали окна и сыпалась штукатурка. Он отметил, что сейчас можно ожидать сообщения от ВСУ о "ювелирном отминусовании" базы оккупантов.

Відео дня:

"Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", - сообщил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе рассказали о "клетках" РФ на пути в Крым, люди могут сидеть в них по 10 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: