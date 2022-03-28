В сети появилось видео, на котором Столбовой обращается к жителям общины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

Об этом идет речь в сообщении в его Telegram-канале.

"Предателей государства ждет многолетнее заключение. Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины", - заявил Синегубов.

Он добавил, что Столбовой "изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан".

"Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", - подчеркнул он.

Глава ОВА напомнил, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, и "председателя Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы".

"Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами!" – подчеркнул Синегубов.

Тем временем в сети появилось видео, на котором Столбовой обращается к жителям общины.

"Вчера я говорил с руководством российской армии, и они тоже предложили свою помощь. Это ваше право, брать или не брать, но мы сегодня организуем работу пунктов раздачи гуманитарной помощи. Там будет мука, картошка. Но у нас больше помощи никто сегодня не даст, понимаете? Ваше право, брать - не брать, потому что на сегодняшний день заблокировано и так далее.

Мы будем делать все, чтобы восстановить жизнедеятельность нашего города. Я думаю, что дальше мы будем с ними встречаться, чтобы нам давали допуск и по подключению электроэнергии и воды и тому подобное", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Изюме два депутата, бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с оккупантами.

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