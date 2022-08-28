Подробную информацию обещают сообщить позже.

В оккупированном Мелитополе разрушена одна из крупнейших военных баз российских захватчиков.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, свою базу оккупанты обустроили на территорий завода "Автоцветлит".

Он отметил, что более подробная информация о потерях врага станет известна чуть позже.

Відео дня:

"Однако одно можем сказать наверняка - оккупантам на украинской земле, мягко говоря, некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение трех недель ежедневно у них что-то случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий", - подчеркнул Федоров.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, мэр Мелитополя сообщил о ночных взрывах в городе и в поселке Мирном.

Тогда Федоров намекнул, что ВСУ "ювелирно отминусовали" очередную базу оккупантов, но подробностей не сообщил.

Вас также могут заинтересовать новости: