Атакован самый мощный испытательно-исследовательский центр России, отметил аналитик.

Продолжается война в Украине, и весьма вероятно, что поражен серьезно именно российский аэродром "Жуковский".

Об этом сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире NV. "Действительно, была очень мощная атака. Заход в воздушное пространство Центрального федерального округа, у которого там 18 субъектов, и из них 16 было в прошлый раз поражено. И сейчас мы уже приближаемся все ближе к Москве. Хотя Московский НПЗ расположен в 19 километрах от Кремля", - сказал он.

По его словам, 10 сентября был, вероятно, поражен серьезно именно аэродром "Жуковский". При этом подчеркнул, что это не просто аэродром, а это мощнейший испытательно-исследовательский центр России. "Там два мощных научно-исследовательских центрах - ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), в котором только 60 аэродинамических труб для продувки различных моделей на разных скоростях в различных условиях, а также Летно-исследовательский институт, где проходит испытания вся авиационная техника, все самолеты, которые разрабатываются, все двигатели там продуваются, которые потом будут применяться в российской армии или в гражданской, или транспортной авиации", - рассказал Криволап.

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По его словам, Жуковское - небольшой городок, в котором около 100 тысяч населения. "Но сейчас там расположено почти все, что связано с космосом - предприятие "Энергия", "Сатурн", "Молния", - отметил он. Криволап добавил, что речь идет об объекте, который должен был достаточно серьезно быть защищен средствами ПВО. "Но, вероятно, там были серьезные поражения", - сказал он. При этом отметил, что надо дождаться спутниковых снимков.

По его словам, также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, подстанции. "Главное это звуковое сопровождение того, что есть в российских пабликах насчет этих поражений. Они неожиданно поняли, что война к ним пришла. На Курщине война началась 6 августа, а для москвичей она началась с прошлой атаки",- отметил Криволап.

В центре внимания Москва - атака дронами была мощная

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, Москву массированно атаковали беспилотники. Была приостановлена работа трех аэропортов - "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

Первый дрон сбили в городском округе Люберцы в 2:20. Потом беспилотники сбили в подмосковном Жуковском, где, по словам местных, сначала они слышали по меньшей мере шесть взрывов.

Губернатор Московской области Воробьев в 05:23 сообщил, что российская ПВО сбила 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Также сообщалось о падении БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Как писал Mash, для атаки по Подмосковью использовались дроны самолетного типа "Лютый".

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