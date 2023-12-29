Противники пытались рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины, отметил эксперт.

Российские захватчики во время удара по Украине в четверг-пятницу, 28-29 декабря, применили тактику, о которой не раз предупреждали - пустили в ход смешанную номенклатуру средств поражения.

Противники подвязали налет дронов-камикадзе Shahed-131/136 к ракетным ударам, запустив беспилотники не с 18:00 по 20:00, как это делали на протяжении последних месяцев, а после 22:00, поделился мнением в Telegram военно-политический обозреваттель Александр Коваленко. По его словам, это позволило противнику отчасти синхронизировать присутствие в украинском воздушном пространстве разных типов объектов.

"Предварительные выводы. Российские оккупанты применили именно ту тактику, о которой неоднократно предупреждали - смешанная номенклатура средств поражения… Такая тактика позволяет не только повысить количество потенциально опасных объектов в ВП, но и рассредоточить внимание ПВО, как на их количество, разные траектории полета, так и на отработку разных алгоритмов противодействия", - подчеркнул эксперт.

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В ночь на 29 декабря противник атаковал украинское государство дронами, а потом задействовал стратегические бомбардировщики Ту-95. Возможно, противники запустили ракеты Х-22, Х-555 и Х-101. Кроме того, сообщалось, что захватчики использовали зенитно-ракетные комплексы С-300 и запускали "Кинжалы".

В ряде городов Украины есть разрушения и жертвы. В частности, стало известно, что в Киеве погибли два человека. Также две жертвы есть в Одессе, а в Днепре из-за россиян погибли пять человек.

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