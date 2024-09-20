Инна Андалицкая

По словам эксперта, сейчас западные лидеры генерируют различные идеи завершения войны в Украине "а вдруг что-то сработает", и сценарий польского министра - один из вариантов.

Мандат ООН не заставит РФ вывести войска из Крыма, а надеяться на референдум на оккупированном уже 10 лет Россией полуострове, где люди с паспортами РФ и выросло поколение на кремлевской пропаганде, не стоит. Об этом сказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире Киев24.

Он отметил, что в целом любую идею можно проговаривать, дискутировать и предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского - один из вариантов.

"Эта идея Сикорского с точки зрения реализации: мандат ООН, голосовать, референдум. Кто будет голосовать? Найдите там граждан Украины в Крыму. Там уже 10 лет находится Российская Федерация. И те дети, которым было во время захвата Крыма по 10 лет, им уже сейчас по 20 лет и они уже голосуют с паспортом РФ. Что они знают об Украине? В принципе, ничего. Поэтому кто будет голосовать на том референдуме? Как по мне, эта идея для Украины - она не "взлетает", - пояснил Ступак.

Он отметил, что есть вопросы и по мандату ООН: на какой период, сколько этот мандат должен длиться?

"Предоставить ли Крыму независимость, пусть он будет ни украинским, ни российским? Я думаю, это Украину не устроит", - отметил эксперт.

Ступак подчеркнул также, что сейчас в Крыму находятся войска России, которые не уйдут оттуда из-за мандата ООН.

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"Сказать, вот у нас мандат ООН, выведите войска, вы сами понимаете, что никто ничего выводить не будет. Только под бешеным давлением со стороны Китая и Индии что-то можно нафантазировать, чтобы что-то сделать. Но Индия и Китай пока не спешат этого делать", - сказал он.

В то же время Ступак отметил, что идея Сикорского - это попытка дать какой-то другой вариант, другой сценарий завершения войны в Украине.

"Сейчас западные лидеры генерируют различные идеи. А вдруг что-то сработает. Поэтому это как вариант", - отметил он.

Крым предложили отдать под мандат ООН - подробности

Как сообщал УНИАН, на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, которая состоялась 13-14 сентября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не видит, как можно мирно договориться о демилитаризации оккупированного Крыма. Он отметил, что полуостров является принципиальным для Украины и России, поэтому предложил передать его под опеку миссии ООН.

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"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее...", - сказал Сикорский.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что такие предложения являются недопустимыми и циничными, а также не отвечают интересам Украины и крымских татар.

После выступления Сикорского в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление, в котором отмечается, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению. В заявлении МИД Сикорский не упоминается. В ведомстве отмечают, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.

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