Анна Маляр отметила, что недовольство среди некоторых россиян зрело очень давно.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала недавние события в Белгородской области.

Она, отметила, что рано или поздно это должно было состояться, а недовольство среди некоторых россиян зрело очень давно.

"Это внутренний российский кризис, который был предсказуем в этой ситуации, и это сознательные патриоты России, которые хотят изменить политический режим в стране", - пояснила Маляр эфире "Сніданку з 1+1".

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Она отметила, что еще до войны было очевидно, что Путин уделяет больше внимания милитаризации государства, чем его развитию.

"Несмотря на то, что у них есть ресурс развиваться, сейчас ведется такая страшная война с Украиной. Часть россиян, независимо от результатов опросов, пытающихся показать их поддержку, на самом деле понимают, что эти события оставят травму еще на многие десятилетия, и они будут чувствовать ответственность за это. Большинство из них чувствует за это позор и понимают, что этот режим надо менять. И собственно, это критическая масса, она просто собралась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг", - сказала заместитель министра обороны Украины.

Она объяснила, как российским добровольцам из легиона "Свобода России" удалось осуществить операцию так, что их планы не были заблаговременно разоблачены.

"Российская власть сегодня полностью занята войной в Украине. Они просто не видят, что происходит в их стране. Не понимают, что в России рисков политического кризиса гораздо больше, потому что государство многонациональное, очень много субъектов Федерации, которые не удовлетворены происходящей ситуацией", - добавил Маляр.

Ситуация в Белгородской области - последние новости

Во время вчерашнего прорыва в Грайворонский район Белгородской области РФ было ликвидировано 2 российских военных, еще четверых - ранили. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Разведка Великобритании предположила, каким образом Россия может использовать ситуацию в Белгородской области. В частности, российская власть может использовать прорыв партизан в Белгородскую область с целью поддержки нарратива о том, что якобы Россия является жертвой в войне.