Когда враг использует "ложную цель", неизвестно, взорвется ли эта ракета или просто разобьется об землю.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что значат формулировки "ложная цель" и "выстрел РЭБ", которые часто можно увидеть в мониторинговых каналах во время воздушных тревог и ударов РФ по Украине. Он подчеркнул, что сами по себе РЭБ не стреляют.

"РЭБ не стреляют. Я не знаю, почему звучит "выстрелил РЭБ". Может быть, имелось ввиду, что выстрелили имитатором. Есть ракеты, у которых в головной части находится излучатель помех. Это считается ложной целью. Она создает засветку, ставит помеху и прикрывает ракеты, летящие рядом с ней. У нее нет взрывчатки в головной части, она не взорвется. Она просто разобьется об землю, как хрустальная ваза, когда у нее закончится топливо или на тех координатах, куда ее отправили. Но она засвечивает радар, и радиолокационная станция не может определить другие цели. Она их просто не видит. А потом, когда они подлетают к цели, РЭБ выключается, а там целая куча ракет. Вот это, может быть, имелось ввиду, что "выстрелила РЭБ", – отметил Жданов во время эфира на своем YouTube-канале.

Таким образом, по словам эксперта, противник задействовал радиоэлектронную борьбу, поставил помехи, и "наша РЛС ничего не видит". Визуально цель видно, а на радаре – нет.

Видео дня

Кроме того, Жданов объяснил, что такое "ложная цель".

"Есть ракеты, у которых вместо тротилла в головной части весовой макет, накрытый аэробаллистическим колпаком. Эти ракеты тоже пускают. Соответственно, мы не знаем, эта ракета взорвется или она упадет, как болванка, и просто разобьется об землю. Поэтому мы вынуждены ее сбивать. Раз мы ее сбиваем, мы тратим на нее противоракету. Может так случиться – на это постоянно надеются в Генштабе рашистов – что мы собьем ракету, а она окажется ложной целью. А ракета с боевой головной частью долетит до цели и взорвется. Но у нас, слава Богу, хватает противоракет на все цели, которые мы видим в небе", – резюмировал эксперт.

Ракетные удары по Украине

Вечером в субботу, 5 августа, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Изначально в Воздушых силах ВСУ сообщали о пусках ракет "Калибр". Позже стало известно, о пусках ракет "Кинджал" истребителями "МиГ-31К".

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты били по Хмельницкой области и предприятию "Мотор-Сич", расположенному в Запорожской области. По его словам, часть ракет удалось сбить силам ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: