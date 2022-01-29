Литовский волонтер Йонас Охман: Путин иногда играет в "покер", иногда в "шахматы", сейчас – "русская рулетка"

Известный волонтер из Литвы, этнический швед Йонас Охман рассказал УНИАН, какая помощь из Европы и США для украинской армии бывает неуместной, почему позиция Германии, блокирующей даже такую помощь, не удивляет, какие недостатки есть в организации территориальной обороны и что нужно понять Западу про Россию и Украину.

Кинодокументалист, волонтер из Литвы, подданный Швеции Йонас Охман неоднократно был на передовой. Он помогает украинским военным с 2014 года и чего только не передавала на нужны армии, какие срочные вопросы не закрывала его организация "Blue/Yellow Ukraine". Общая сумма помощи уже перевалила за миллион долларов. На днях Йонас встречался с представителями теробороны Киева и рассказал УНИАН, как видят российско-украинскую войну в мировых СМИ, высказался о позиции Германии, блокирующей военную помощь Украине, и оценил эффективность такой помощи от США.

Какой угроза полномасштабного вторжения России в Украину видится из Европы? Что об этом пишут и рассказывают в европейских и мировых новостях?

Я читаю много СМИ из разных стран и вижу, как они преувеличивают то в одну, то в другую сторону. Раньше писали, что войны быть не может, в духе: "То, что происходит в Украине – не опасно, это не приятно. Это такая неприятность". Европейцы - порядочные люди, а Россия просто как банда, я по-другому не могу назвать. Хамы, бандиты, которых очень сложно понять. Европейцы думали примерно так: "Можно же договориться? Всем будет лучше! Зачем это?".

Потом пошли новости в стиле: "Завтра война!". Постоянно: то будет Путин нападать, то не будет. Я удивляюсь насколько примитивны западные эксперты. Очень много дилетантов, которые едут на фронт, делают там фото и пишут: "Боец такой-то сказал: "Будем воевать до конца"".

Немного смешно, немного непонятно наблюдать за паникой. Странная реакция США, которые выслали своих людей (речь идет о том, что Госдепартамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России, - УНИАН). Я думаю, что у американцев есть черный опыт эвакуации из Афганистана, и они скажем так, сильно эмоциональны.

Сейчас пик конфликта, к нему больше внимания. Но я видел такое не один раз, это как циклы, когда были Дебальцево, Авдеевка. У конфликта есть своя внутренняя динамика. На девятом году войны я спокойно смотрю на ситуацию. Конечно, надо посмотреть, подумать. То, что Россия что-то сделает – факт, но это не новость.

И когда я читаю: "Боже, завтра война", то думаю, что война уже есть и очень давно. Какая новая война? Я смотрю на ситуацию довольно спокойно: "Ну, ок, работаем дальше".

Что думаете о поставках военной помощи в Украину из Европы, США?

Я вижу, как в разных странах понимают, что Путин опасен не только для Украины, но и в целом для Европы. Путин игрок. Он иногда играет в "покер", иногда в "шахматы", сейчас другая игра – "русская рулетка". Путин сейчас не нападет, но оружие останется.

Ситуация такая, что достаточно много стран сказали и показали, что не будут в стороне. Цена войны для Кремля слишком высокая, есть очень много рисков. Это не Чечня, не Грузия.

И то, что поставляют оружие, это хорошо, но Западу трудно понять, что происходит. Они передают очень много помощи, на миллионы, даже миллиарды. Но бойцы на передовой используют литовские тепловизоры. Когда я бываю на фронте, я спрашиваю в окопах: "У вас есть американское оборудование? Любое?" – "Нету".

Хороший пример - американские "ночники" PVS-14 (прибор ночного виденья, - УНИАН). Это хорошая техника, но оказалось, что каски не приспособлены, чтобы их носить. Бойцы, командиры звонят волонтерам: "Можете нам купить каски?!". Или, вот, спецназ использует Hummer. Да, крутая машина. Но с той стороны есть хорошая агентура, когда едет Hummer – все знают, что едет спецназ. Бойцы просят: "Дайте обычную машину!" - "Нет! У вас есть, американцы дали". Эти машины могут быть полезными в некоторых ситуациях, но, по большому счету, они для войны другого типа. И таких мелочей, нюансов - очень много. Ай, настолько все по-дурацки…

Любой человек, который интересуется войной, скажет о важности квадрокоптеров. Мне уже в 2015 году стало понятно, что это будет война дронов. Маленькие коптеры давно используются для разведки, корректировки огня. И это не так дорого, как Javelin, это пара тысяч долларов, но это не поставляют США, это покупаем мы.

По стратегии - отдельный вопрос. Я не знаю какая визия, представление Запада о том, куда двигаться - и по войне, и по другим вопросам. Мы видим одну серьезную проблему, которая существует уже давно. У ЕС нет внешней политики, все делается не дипломатами, а деньгами. Например, случился кризис с беженцами - заплатили Турции. Все в стиле: "Давайте передадим деньги. Бла, бла, бла. Украина сможет стать такой как мы". Так не получается. Надо меньше денег, больше понимания того, что делать.

Ситуация в Украине показала, что единства в Европе точно нет. Это большой вызов для Европы и ЕС.

Украинцев, скажем так, удивляет позиция Германии. Для вас такие решения Берлина – новость?

Меня Германия не удивляет нисколько. У нас есть опыт по литовским антидронным системам. Мы передали много систем РЭБ, их официально покупали ЗСУ, но потом это заблокировала Германия. Раньше мы передали украинцам оборудование из Германии, хорошие вещи. Посол Германии в 2015 году лично приезжал раз в пару недель, чтобы посмотреть, что это оборудование не на фронте, а в тылу.

Я немного привык к такой позиции. Это какая-то идея-фикс об оси Москвы и Берлина, это как "Молотов-Рибентроп" в XXI веке. Да, есть история, но это не первый из мотивов Германии. Это можно объяснить вопросами энергетики, инвестиции в РФ просто огромные в разных сферах. Я думаю, что ни одна страна не имеет столько разных контактов, связей с РФ… Их официальные высказывания звучат настолько не искренне. Меня тошнит от "глубокой обеспокоенности". Они были в Афганистане, они были еще где-то. А в Украине - никак?

После всего этого будет пересматриваться вопрос безопасности ЕС и роли Германии. Я вижу, что в вопросах безопасности Великобритания ведет себя как лидер Европы. У них есть давние традиции по таким вопросам. В Лондоне лучше, чем в Вашингтоне понимают ситуацию (хотя я не против США). И то, что Великобритания не член ЕС, иногда может давать преимущество.

На днях вы приезжали в Украину, обсуждали вопросы территориальной обороны. Какие впечатления?

Да, общался с людьми из теробороны Киева, передали помощь. Мне интересно было как все происходит, какая концепция. И для меня это стало дежавю 2014 года - ситуация, когда ничего нет. Куча проблем, разговоры: "А вы можете помочь?.." Это стыдно, когда приходят граждане, которые ничего общего с армией не имели, которые хотят стать членами теробороны, и сталкиваются с таким количеством проблем.

Например, хороший украинский пример. Тероборона в принципе относится к Минобороны, с другой стороны, это и муниципальная организация. И я вижу, как никто не хочет брать на себя ответственность. Это классический украинский сюжет! Люди слышат "бла, бла, бла", но не понимают, кто им выделит помещение. Это очень важный вопрос, который решается очень медленно. Да, есть здание, но где-то далеко в промзоне, надо час потратить, чтобы добраться туда. Такие странные алогичные вещи...

То есть, идея хороша, но закон, очевидно, не продуман. Я, конечно, уже лучше понимаю Украину, чем несколько лет назад, и знаю про вторые зарплаты у депутатов, о том, сколько они получают за переход в другу фракцию. Но когда нужна их работа… Законодательство настолько фальшивое… Это не скромно, конечно, но я со своими очень неглупыми друзьями-украинцами за две недели сделали бы закон по теробороне лучше, чем он сейчас.

Со всей Украины мне звонят. Это такие списки того, что нужно! Что мне отвечать? Дайте мне деньги - я все сделаю? Без проблем, только дайте миллионы. Пока их нет.

Насколько активно литовцы помогают вам собирать помощь для Украины?

Литовцы прекрасно понимают, что происходит. Им это важно по разным причинам. Например, Майдан - каждый литовец вспоминает события 30-летней давности, 13 января 1991 года, когда люди вышли на улицы, боролись за Независимость, а на них бросили войска. Захват Крыма очень похож на оккупацию Балтийских стран 1940-го года. Есть много интересных контактов, связей с украинцами. Очень давно в ГУЛАГе у литовца был знакомый украинец, буквально у каждого. Мне об этом старики рассказывали. Безопасная Украина – это очень важно, это обязательно.

И мне, как шведу, очень приятно, что из Швеции начинают помогать. Люди передают ощутимую помощь, деньги. Ситуация немного меняется.

Вы помогаете украинским военным еще с 2014 года. По вашим наблюдениям, как сильно изменилась наша армия?

С одной стороны, это другая армия в вопросах обеспеченности, есть боевой опыт и так далее. Но, с другой стороны, до сих пор есть потребности, которые очень странно решаются. Есть новая техника, которая, простите, говно. Есть проблемы "от и до". Хотя, конечно, уровень обеспечения гораздо выше.

Есть одна большая проблема – очень много людей идут в армию заработать, ради денег. И они очень немотивированные, их задача - пересидеть на передовой и вернуться домой. Но не все такие.

Я не скажу, что проблем нет в армии Литвы, Швеции, они есть во всех странах мира. Но у вас это как феодальная структура со своими правилами. Чем больше демократии в Украине, тем лучше армия. Но, по большому счету, Украина – феодальная страна. Все знают, кому тут принадлежат телеканалы, заводы, производства и т.д. и т.п. Вся это борьба или игра, которая у вас происходит, все эти суды – это настолько стыдно... Мне на это отвратительно смотреть. Как сейчас заниматься таким?

Но в целом, повторюсь, не все так плохо. Главное - есть направление, некая "украинская траектория свободы" в происходящих событиях. Да, потребуется время и немного нервов, прежде чем все будет в порядке. Но в целом я верю, что Украина справится. С нашей помощью, конечно. Мы не уйдем, пока это не закончится. А потом еще немного побудем.

Влад Абрамов