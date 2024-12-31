По оккупантам ударили якобы ракетами Storm Shadow.

В городе Льгов Курской области нанесен удар по зданию, которое использовали российские военные.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на источники, 30 декабря Льгов атаковали как минимум шестью ракетами Storm Shadow. Из них несколько попали в здание, расположенное на улице Свердлова, 1. По данным источников, оно находится в распоряжении российских военных.

"В результате попадания 8 военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу. Также ранена мирная жительница", — говорится в публикации.

Видео дня

Также идет речь о том, что одна из ракет якобы упала во двор жилого дома на улице Франко, но не взорвалась.

В сети публикуют кадры, как утверждается, якобы на них – последствия попадания ракет.

Взрывы во Льгове

Напомним, российские телеграм-каналы сообщили, что Льгов атакован, об ударе по городу сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинтштейн, который обвинил в этом Украину. По его словам, информации о пострадавших и "значительных разрушениях" пока не поступало. В то же время, в сети публиковали видео с последствиями прилета, и писали, что "значительные разрушения" все же есть. На нем видно пожар и повреждения одного из зданий. Слышно, как неизвестный говорит, что "ребята все в бункере, много человек".

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко "прилетело" по скоплению оккупантов.

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