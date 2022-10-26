Сознательные граждане сообщили о движении "Калибра".

В Украине впервые сбили ракету с помощью сообщения в приложении "єППО". "Калибр" летел на низких высотах, поэтому его не удалось засечь. О запущенной ракете ВСУ узнали благодаря наблюдательным гражданам.

Информацией об этом поделился один из создателей приложения Геннадий Сульдин на своей персональной странице на Facebook.

"22.10.22 утром на юге Украины состоялось первое боевое применение приложения "єППО" по российской крылатой ракете. "Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локально не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бля*ину и оповестили военных с помощью приложения "єППО". Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказания, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" с ПЗРК "Игла", — написал Сульдин.

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Разработчик приложения также уточнил, что для военных очень важно получать данные из сельской местности. Ракеты часто летят в низинах над малонаселенными районами. Поэтому жителям на этих территориях стоит пользоваться "єППО" и рассказать о нем друзьям, знакомым и родным.

Обстрелы Украины 22 октября: что известно

В эту дату Россия устроила массированный ракетный террор. Основной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Попадания были зафиксированы в Ривненской, Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Энергетический объект в Луцке был полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

Обстрел привел к перебоям со светом и водоснабжением во многих населенных пунктах. После этого ситуация с веерными отключениями электричества только ухудшилась.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 22 октября российские оккупанты совершили 57 ударов по Украине — 32 ракетных и 25 авиационных.

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