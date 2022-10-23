По состоянию на 23 октября Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров, общий залп крылатых ракет "Калибр" на которых составляет 100 единиц.
Об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных сил.
"По состоянию на 23 октября в Черном море находится два носителя КРМБ "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты, они действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух вражеских кораблей и катеров.
В Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет".
Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом к Черному морю совершили 33 судна (из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор) и к Азовскому морю – 49 судов (из них 10 судов двигались из пролива Босфор).
Ситуация в Черном море
В сводке по итогам оперативной обстановки 21 октября говорилось, что корабельное группировки вражеского флота в Черном море увеличилось до 10 единиц. Отмечалось, что три надводные ракетоносители снаряжены 24 "Калибрами".
Оккупанты регулярно используют ракеты для атак по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.