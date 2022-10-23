В Черном море находится два носителя ракет "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты. Именно они дежурят там с целью нанесения ударов по Украине.

По состоянию на 23 октября Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров, общий залп крылатых ракет "Калибр" на которых составляет 100 единиц.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных сил.

"По состоянию на 23 октября в Черном море находится два носителя КРМБ "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты, они действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет".

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом к Черному морю совершили 33 судна (из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор) и к Азовскому морю – 49 судов (из них 10 судов двигались из пролива Босфор).

Ситуация в Черном море

В сводке по итогам оперативной обстановки 21 октября говорилось, что корабельное группировки вражеского флота в Черном море увеличилось до 10 единиц. Отмечалось, что три надводные ракетоносители снаряжены 24 "Калибрами".

Оккупанты регулярно используют ракеты для атак по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: