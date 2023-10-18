Известно, что за время полномасштабного вторжения РФ потеряла не менее 87 танков Т-90 разных модификаций.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сравнил потери России в их самых современных танках и потери Украины - в западных.

По его информации, с начала летнего наступления Сил обороны Украины российские оккупационные войска понесли следующие верифицированные потери в танках Т-90:

14 уничтожено,

10 повреждено,

1 танк Т-90М "Прорыв" затрофеили.

"И это только верифицированные данные, которые отличаются от реальных в меньшую сторону", - акцентировал эксперт.

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Коваленко заявил, что подразделения армии РФ понесли потери в самой современной модификации танков Т-90М "Прорыв" значительно большие, чем украинские подразделения потеряли Leopard 2 (6 уничтожено/12 повреждено) и Challenger 2 (1 уничтожен).

"За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска, согласно верифицированным данным, потеряли 87 танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Согласно не верифицированной информации, потери превысили 125 единиц", - написал Коваленко.

По мнению обозревателя, все это ставит под сомнение, что танк Т-90 так хорош, как о нем рассказывает российская пропаганда.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения пересекли черту в 290 тысяч человек личного состава, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 россиян.

Также увеличилось за сутки количество ликвидированной техники противника. В частности, уже подтверждено уничтожение еще одного самолета врага, и всего с начала войны противник потерял их 319, а также 6 вертолетов - всего 323 единицы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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