Путин обвинил во вторжении Запад, что является частью его традиционных нарративов.

Военная операция Украины в Курской области открыла новую главу в войне, которая меняет границы битвы и ставит под угрозу преимущество Москвы на восточном фронте, пишет The Hill.

Как отметила старший научный сотрудник-нерезидент Брукингского института Анджела Стент, судя по всему, ВСУ хотят удерживать российскую территорию как можно дольше, и их успех будет зависеть от способности пополнять и снабжать войска.

При этом некоторые эксперты утверждают, что РФ недооценила украинцев в то время, как война ослабила российские границы. Потому сейчас Путин сталкивается с явными трудностями.

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В издании напомнили, что Путин пообещал дать "решительный ответ", назвав операцию ВСУ заговором и обвинив во вторжении Запад, что является частью его традиционных нарративов о том, что "США и НАТО стремятся уничтожить Россию". Отвечая на данные высказывания, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби призвав не заблуждаться:

"Это война Путина против России, и, если ему это не нравится, если это заставляет его чувствовать себя немного некомфортно, то есть простое решение. Он может просто убраться из Украины и положить конец".

Отмечается, что США поддержали нападение операцию Украины в Курской области, заявив, что это соответствует политике администрации Байдена, позволяющей Украине защищаться от трансграничных нападений.

The Hill пишет, что, скорее всего, Украина будет в Курской области держаться до тех пор, пока Россия не перебросит для защиты Курска значительное количество войск с Донбасса.

"Если им придется это сделать, Киев сочтет это крупной победой и потенциально сможет использовать ее на передовой", - говорится в публикации.

В любом случае, как отметил военный эксперт Сергей Грабский, Украина нанесла удар по путинской версии войны и уже продемонстрировала, что российские границы слабы, одновременно угрожая другим регионам РФ, таким как Брянск или Белгород:

"Наши критерии эффективности боя - ликвидация, уничтожение войск противника, а не захват и удержание этих территорий. Если мы сможем продолжить наш рейд, мы это сделаем, если нет, то ок, мы отступим. Никаких проблем. И мы найдем еще одно слабое место на российской границе и нападем".

Операция в Курской области - станет ли Путин жертвой

Напомним, дерзкое вторжение ВСУ в Курскую область россии в Украине называют смертельным ударом по долгому правлению путина. Об этом писал The Times, напоминая о затонувшей российской атомной подлодке "Курск" ровно 24 года назад - в первый год нахождения диктатора у власти.

Там отметили, что и время начала украинского наступления также является зловещим для путина - в россии август исторически является месяцем катастроф и потрясений.

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