Россиянам удается продвигаться, отметил Денис Попович.

Ситуация в Курской области ухудшилась, так как Россия перебросила на это направление очень много квалифицированных дроновых экипажей. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 канала.

По его словам, россиянам сейчас удается продвигаться там: "Ситуация в Курской области тревожная".

Он также отметил, что войска РФ вклинились на правом фланге от Куриловки, фактически до границ Украины. Как добавил Попович, российская армия пытается перехватить автодорогу, которая ведет из Сумской области в Суджу и используется украинскими бойцами для снабжения.

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"Враг здесь пытается еще и продвинуться вглубь территории Украины, для того чтобы с территории Украины эту трассу перехватить", - отметил эксперт.

В связи с этим логистика ВСУ на данном направлении теперь очень затруднена, потому что контролируется дронами противника.

"Относительно сообщений, что в Судже ведутся уличные бои и что наши военные покинули город, это непроверенная информация... Подтверждений сейчас этому нет никаких. Но то, что они хочят отрезать плацдарм, не является тайной", - заявил Попович.

Ситуация в Курской области - актуальное

Напомним, по данным мониторингового проекта DeepState, в районе Суджи Курской области России продолжают наступать в основном северокорейские войска:

"Основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут самые большие потери".

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