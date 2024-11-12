По их данным, российские силы понесли значительные потери.

Украинским военнослужащим удалось отбить пять российских штурмов на поселок Новоивановка в Суджанском районе Курской области.

Об очень тяжелом дне на этом направлении рассказывает украинский аналитический проект DeepState. По их данным, оккупанты применили 29 единиц военной техники, пытаясь заскочить в поселок и окрестности: по семь единиц в первых трех "накатах" и по четыре в двух следующих.

Украинские военные уничтожили не менее 18 единиц российской техники, количество мертвых и раненых оккупантов может достигать 300 человек. Аналитики отметили, что часть военных РФ могла засесть в посадках или убежать.

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Бои в Курской области

Напомним, что украинские силы пересекли границу с РФ и зашли на территорию Курской области еще 6 августа. Они очень быстро продвинулись вперед, взяв под контроль часть области.

Целью этой операции было сдерживание российских войск, пополнение обменного фонда и недопущение наступления РФ на Сумскую область.

Российские войска пытаются отвоевать свои территории. По данным СМИ, уже в ближайшее время они могут пойти в масштабное наступление, в котором будут задействованы и военнослужащие Северной Кореи.

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