Главарь России утверждает, что в Курской области оккупанты "стабилизировали ситуацию".

Российскому диктатору Владимиру Путину примерещились инопланетяне у власти в Украине, а также он рассказал якобы об "успехе’ россиян в противодействии украинским силам, которые уже освободили десятки населенных пунктов Курской области.

Главарь РФ во время форума утверждал, что российские оккупационные войска якобы "стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий".

"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего - на Донбассе. Освободжение которого является нашей первочередной целью", - добавил диктатор.

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Путин также сделал странное заявление о представителях властей нашей страны. "У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще, инопланетяне какие-то либо иностранцы. Ну, собственно говоря, не думают абсолютно, я серьезно говорю...", - заявил он.

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Курская операция Вооруженных сил Украины в Курской области стартовала в начале августа. По состоянию на 27 число на Курщине было освобождено 100 населенных пунктов. В начале сентября президент Владимир Зеленский сказал, что "абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются".

Научный сотрудник Центра анализа европейской политики, экс-немецкий военный чиновник Нико Ланге говорил, что Владимир Путин преуменьшает значение операции украинцев на Курщине и продолжает фокусироваться на восточной части нашего государства.

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