Река Днепр в Крынках создает автокотел, россияне могут штурмовать с трех сторон, - 'Мадьяр'

Вода создает состояние автокотла, из которого нельзя отойти или провести ротацию.

Река Днепр в Крынках на левобережье Херсонщины создает автокотел, что дает возможность российским захватчикам штурмовать украинских бойцов с трех сторон.

Об этом сказал командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" морской пехоты ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью Армия TV.

Он рассказал о двух самых больших проблемах пребывания украинских защитников в течение восьмимесячного периода в Крынках.

Видео дня

В частности, первая проблема - это четкая разметка украинских позиций, ведь вода служит выразительным маркером для врага, чтобы наводить все огневые поражения из любого оружия.

"Второе - это то, что переход на левый берег и ведение боевых действий на плацдарме ограниченной площадью... река, что позади, создает автокотел. То есть, враг имеет возможность, прижав тебя к воде, штурмовать с трех сторон. А вода дополняет не ощущение, а состояние автокотла, из которого нельзя отойти для того, чтобы сделать ротацию, делать доставку боеприпасов и продовольствия, и вынести понесенные санитарные потери и дополнить личный состав", - отметил "Мадьяр".

В то же время, по его словам, враг не рассчитывал на стремительное движение и продвижение украинских воинов в Крынках. Оккупантам пришлось снять резервы с Запорожского направления и подтянуть резервы из Крыма, а также сменить много командующих.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Как сообщал УНИАН, операция в Крынках Херсонской области является одной из самых сложных для Вооруженных сил Украины за время войны, развязанной Россией. Морские пехотинцы говорят, что в Крынках "жить можно - выйти нельзя". В Крынках не проходит ни дня, чтобы "ты ни в кого не стрелял, или в тебя не стреляли".

Вас также могут заинтересовать новости: