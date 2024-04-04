По словам Юрия Касьянова, есть морские дроны, которые могут нести на себе много килограммов взрывчатки, потому что иначе уничтожить Крымский мост невозможно.

Существуют морские дроны, которые могут нести на себе много килограммов взрывчатки, потому что иначе уничтожить Крымский мост невозможно. Об этом в эфире радио NV сказал эксперт по дронам Юрий Касьянов.

По его словам, для окончательного разрушения стратегической транспортной артерии РФ должно быть достаточно много взрывчатки, чтобы взорвать опоры.

"У нас есть украинские крылатые ракеты Нептун, которыми тоже можно, по идее, нанести какой-то ущерб этому мосту. У нас есть переделанные ракеты ПВО С-200, которые у нас остались еще с советских времен, которые тоже можно использовать для этих целей", - рассказал Касьянов.

При этом он призвал военных не провозглашать публичных заявлений о намерении разрушить Крымский мост.

"Уничтожим - это хорошо, но надо это делать, и не надо об этом заявлять... Потому что противник что-то делает: ставит какие-то ограждения, ПВО подтягивает к этому Крымскому мосту, и в этих условиях работать еще хуже", - отметил эксперт.

По его словам, на теме уничтожения Крымского моста возникает "слишком много пиара".

"У нас особенно два ведомства - ГУР и СБУ - постоянно между собой соревнуются за какие-то медийные плюшки, ... часто работают ради пиара: кто дальше долетит, кто устроит больший бабах. Рутинная работа ложится на плечи других ведомств или других людей", - резюмировал Касьянов.

Атаки на Крымский мост - последние новости

В Главном управлении разведки Министерства обороны Уараины прокомментировали информацию о подготовке новой атаки на Крымский мост. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Крымский мост - это военный объект, который должен быть уничтожен.

Как сказал разведчик, "мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют на гору, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты, поэтому здесь отпугнуть оккупантов какой-то новой информацией вряд ли удастся".

Ранее издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ГУР сообщило, что Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года.

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