Несмотря на несколько попыток, до сих пор мост удавалось лишь повредить, и россияне его быстро ремонтировали.

Украина так и не смогла уничтожить Крымский мост за два года войны, поскольку ВСУ не имеют оружия, способного на это. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Figaro.

Он отметил, что вопрос Крымского моста наталкивается на технические и политические причины.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российской ПВО", – пояснил Кулеба.

Видео дня

При этом дипломат выразил убеждение, что праздновать уничтожение моста, когда это произойдет, будут не только в Украине, но и во многих других странах Европы.

Атаки на Крымский мост

Как писал УНИАН, СБУ впервые осуществила успешную атаку на Крымский мост в октябре 2022 года. Тогда был использован грузовик со взрывчаткой, который взорвался на мосту, вызвав разрушение нескольких пролетов автомобильной части моста и повреждение железнодорожной части.

Второй раз мост успешно атаковали украинские надводные дроны "Морской малыш" в июле 2023 года. И на этот раз тоже произошло частичное разрушение нескольких пролетов автомобильной ветки. Но в обоих случаях Крымский мост в целом устоял и со временем полностью возобновил свою работу.

Вас также могут заинтересовать новости: