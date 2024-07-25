Вероятно захватчики сейчас еще больше будут уделять внимания развитию железной дороги из Ростова в Джанкой.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что после поражения российского парома "Славянин", который обеспечивал военную логистику противника на юге, ситуация агрессора на этом направлении еще более усложнилась - временно оккупированный полуостров Крым в любой момент может быть "отрезан" от РФ.

"Ситуация для россиян довольно сложная и Крым, с которого все началось (РФ аннексировала полуостров в 2014 году - УНИАН), который они используют как элемент имперской пропаганды, как бы сказать, жемчужина их царской короны, она фактически находится в наиболее уязвимом положении. Потому что полуостров в любой момент может стать островом", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас - самое время тем, кто незаконно прибыл в Крым, его покинуть, как это уже практикуется среди семей российских военных моряков.

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"Некоторые семьи военных моряков уже покинули Крым. Особенно те, которые передислоцировались фактически в Новороссийск. Это же касается семей спецслужащих, которые так же повывозили своих (родственников - УНИАН). Поэтому тот, кто остатки критического мышления имеет, этой идеей уже воспользовались. Но на самом деле они сделали это вовремя", - подчеркнул Плетенчук.

Он пояснил, что ранее оккупанты использовали для своей военной логистики даже большие десантные корабли, но после поражений нескольких единиц поняли, что это крайне опасно. Поэтому противник начал гибридный способ доставки - использовал вместе с военной составляющей еще и гражданское судоходство, в частности паромы.

"Как всегда, военные грузы прикрывали гражданскими - это стала практика РФ. Поэтому вернее всего они сейчас будут еще больше уделять внимания развитию так называемой железной дороги из Ростова в Джанкой. Они хвастаются периодически своими достижениями, но она конечно еще не достроена", - рассказал спикер.

По его мнению, россияне не случайно начали ее строить - они понимали, что есть опасность. "Понимали, что рано или поздно доберется украинское оружие к тем элементам логистики (например, паромам - УНИАН). Но в том пути есть и свои минусы - они понимают, что железная дорога находится ближе к линии боевого соприкосновения и соответственно элементов у нас еще больше для влияния", - подчеркнул военный.

ВСУ поразили паром "Славянин" - детали

Напомним, 23 июля губернатор Краснодарского края обвинил Украину в атаке на паромное судно. Вечером того же дня Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении парома "Славянин", который захватчики использовали в военных целях.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после этого в Азовском море исчезли все российские корабли. По его мнению, россияне решили покинуть акваторию Азовского моря, в первую очередь, именно из-за повреждения парома. Это был последний паром РФ в Азово-Черноморском регионе. Как уточнил спикер, "Славянин" россияне сняли с международного рейса порт "Кавказ" - Варна и перебросили для обеспечения военной логистики.

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