По словам Олега Каткова, страна-террорист готовит удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Российская Федерация накапливает ракеты, чтобы ближе к зиме ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Такое предположение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он напомнил, что последний раз оккупанты осуществляли массированную атаку по Украине несколько месяцев назад. Сейчас же Россия активно накапливает ракеты - за месяц страна-агрессор производит 100-150 ракет, которые идут на склад и могут быть использованы в дальнейшем. При этом с момента последней массированной атаки россияне могли накопить более сотни ракет различного типа: крылатых, баллистических, гиперзвуковых и тому подобное.

"Единственный вопрос, почему Россия не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар будет наиболее эффективным", - предположил эксперт.

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По его мнению, во время последних атак крылатые ракеты, которые ранее были наиболее массовыми средствами дальнобойного поражения, продемонстрировали низкую эффективность - большинство из них были сбиты.

"Сегодняшней утренней репетицией россияне отрабатывали не только комбинированную атаку с использованием дронов, баллистических, крылатых, гиперзвуковых, высокоскоростных ракет, но и синхронного удара", - считает Катков.

Удары РФ по энергетическим объектам Украины

В Кремле назвали "вбросом" новости о переговорах о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По словам спикера правителя РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, пока нет никаких договоренностей и подготовки к переговорам о взаимных атаках на энергетические объекты.

Как сказал спикер, "даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают".

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