России намекают принить ядерный шантаж, иначе их "купол" будет уничтожен весь.

Авиаэксперт и аналитик Константин Криволап считает, что поражение российской РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром связано с проведением в Беларуси совместных с Россией учений Воздушных сил и ПВО и является ответом на угрозы РФ "ядерной дубинкой". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Эксперт отметил, что система "Воронеж" является составляющей российского единого комплекса "купол" для обнаружения ракет различных типов и предупреждения об атаке. В этот "купол" должны были входить 10 станций "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ", а также космические спутники "тундра".

"Станция, которая стоит в Ворске, она наблюдает Китай, Индию, Пакистан и акваторию Индийского океана. Эти станции в Армавире, которые мы серьезно повредили, они наблюдали краешек Украины, Крым и весь регион ближнего востока. То есть эта система кажется, что не имеет отношения к Украине, но если мы будем анализировать и сопоставлять различные события и то, что предшествовало этому, то можно выстроить версию", - отметил Криволап.

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Он напомнил, что "Воронеж-ДМ" была поражена дроном, летающим на 1800 км, что требует серьезной подготовки и программы.

"Вряд ли это было бы просто так сделано: запустили дрон, чтобы он просто что-нибудь поразил. Россия сейчас проводит учения с использованием ядерно-тактического оружия. Они потрясают этой "ядерной дубинкой" и угрожают всем. И есть очень конкретный ответ американцев: если вы сделаете какой-то тактический ядерный удар по Украине, может там даже никто и не погибнет, но мы уничтожим все что у вас есть на территории страны", - сказал Криволап.

Эксперт считает, что удар будет со стороны кораблей американского флота, с эсминцев и других носителей ракет, скорее всего "Томагавками".

"И я думаю, это скорее всего, это ответ на угрозы россиян и такой конкретный ответ: мы поразим все (про все РЛС "купола") и вы не сможете ничего увидеть, не сможете ничего причинить, поэтому не делайте это. Такая у меня версия. То есть это ответ на угрозу россиян что-то сделать с тактическим ядерным вооружением", - резюмировал аналитик.

Поражение РЛС Воронеж-ДМ - детали

Как сообщал УНИАН, 23 мая беспилотники поразили загоризонтную РЛС большой дальности "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае, входящую в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе. Основная задача этих РЛС - фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками. На создание такой РЛС требуется от 2 до 2,5 лет.

Аналитики Defence Express отмечают, что РЛС под Армавиром были ближайшими от текущей линии фронта - 430 км.

Второй по дальности "Воронеж-ДМ" от Украины - всего в 450 км по прямой. Эта РЛС держит в зоне обзора сектор от Северной Атлантики до Италии. Однако она находится в Калининградской области на аэродроме Дунаевка, поэтому маршрут полета должен проходить через воздушное пространство Польши.

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