"Все наиболее заметные проявления критики Путина исходят из ультрафашистской партии", заявил публицист.

Критику президента РФ Владимира Путина из-за развязанной войны против Украины поддерживают в Кремле.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"Все наиболее заметные проявления критики Путина исходят из ультрафашистской так называемой партии. Эти люди критикуют Путина за то, что он недостаточный фашист, что он не готов применить ядерное оружие, не объявляет мобилизацию и так далее. Эта группа не пользуется большой популярностью у общества, но они слышны, потому что их голоса поддерживаются частью верхушки, определенными башнями Кремля", – заявил он.

При этом Пионтковский причислил к ним террориста Игоря Стрелкова-Гиркина:

"Вот Гиркин до сих пор же не арестован, хотя в последних своих стримах он призывал повесить Путина".

Что касается общей ситуации в РФ, то публицист заявил, что официальной социологии он не верит, и озвучил свое "рабочее представление":

"Мне кажется, что 15% российского общества действительно принципиальные противники войны, примерно 10% – придерживаются ультрафашистских взглядов и критикуют. Это 25%... Остальные 75% – молчаливое большинство. Ну, которое в общем равнодушное и к войне и к Путину".

"Это не самая лучшая социологическая раскладка для Путина, наоборот, она для него очень тревожная, и с каждым новым поражением в войне его позиции внутри власти ослабляются", – добавил Пионтковский.

Он также выразил уверенность, что Путин не станет объявлять мобилизацию в России:

"Путин не просто против мобилизации, он отчаянно ее боится по двум причинам. Во-первых, он понимает, что она провалится. Они (россияне) будут саботировать… Во-вторых, Путин понимает, что частично мобилизация провалится, но кому-то они успеют раздать оружие… Пойдут дети обездоленных… А давать оружие этим людям очень опасно".

Ранее Пионтковский заявлял, что распад Росии уже начался.

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