Сазонов назвал две версии того, что могло произойти.

Военный Вооруженных Сил Украины и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал российские сообщения о том, что "украинская ДРГ" якобы зашла на территорию Брянской области и захватила заложников. По его словам, в украинской армии из-за этих заявлений рыдают со смеху.

В эфире Апостроф TV Сазонов подчеркнул, что диверсионно-разведывательных групп, состоящих из 50 человек, не бывает вообще. Тогда это становится "огромной бандой", которая идет на прорыв и занимает плацдарм. И ни о какой разведке или незаметности не может быть и речи.

"Что там можно было сделать? Взорвать электрическую подстанцию? Газотурбинную подстанцию? Для этого достаточно группы из трех человек. Просто, кроме обычного боекомплекта, берешь с собой еще взрывчатку, минируешь, уходишь и взрываешь. Все. Группой в 50 человек невозможно незаметно идти ни через границу, ни по "зеленке", ну тебя увидят точно. И какая в этом необходимость? 50 человек принесут столько взрывчатки, что можно снести Кремль", – объяснил военный.

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Сазонов назвал две версии того, что там могло произойти. Он не исключает, что это было российской провокацией. Хотя также возможно, что участие в операции принимал Российский добровольческий корпус, взявший на себя ответственность.

"Разборки внутри России – это один вариант. Второй – умышленная провокация с целью подготовить народ к мобилизации, "вставай, страна огромная", враг заходит, чтобы кричать с высоких трибун ООН, что Украина атакует, поэтому нужно поставить под вопрос поставки западного оружия", – отметил Сазонов.

В то же время он подчеркнул, что на самом деле это "бред", однако Россия и раньше вполне серьезно заявляла о "боевых комарах", разработанных в Украине.

"Украинская ДРГ" в Брянской области: что известно

В четверг, 2 марта российские пропагандистские ресурсы сообщили о том, что в Брянской области появилась "украинская ДРГ", которая захватила заложников.

Сообщалось также о "стрельбе по школьному автобусу" и гибели ребенка. Впоследствии выяснилось, что это была девочка, а еще позже – что ребенок "воскрес". Позже власти региона заявили, что по автобусу не стреляли, а дети учатся дистанционно.

Ответственность за заход на территорию Брянской области РФ взял на себя Российский добровольческий корпус. По словам военных, они хотели "показать соотечественникам, что надежда есть", и что россияне с оружием в руках могут противостоять режиму.

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