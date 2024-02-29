Отмечается, что россияне "цеплялись за каждый дом".

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) опубликовала первые кадры зачистки Красногоровки от российских оккупантов и перехват их разговоров во время освобождения города.

"Минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Город отбили у россиян бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцы 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады, уничтожив при этом боле 100 оккупантов.

Красногоровка освобождена - видео

Красногоровка освобождена - что сообщалось

Как писал УНИАН, 28 февраля стало известно, что Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки.

Отмечалось, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. И чтобы не позволить россиянам закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады совершили боевую операцию по зачистке города.

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