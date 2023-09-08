Экс-начальник Департамента контрразведки СБУ Валерий Кондратюк раскрыл детали ситуации, сложившейся в 2014-м и как происходил захват полуострова.

Украина теоретически могла отстоять Крым в 2014 году, но надо было идти вопреки рекомендациям стран G7, которые при этом обещали помочь вернуть полуостров дипломатическим путем.

Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-глава Службы внешней разведки, бывший начальник ГУР МОУ, экс-начальник Департамента контрразведки СБУ Валерий Кондратюк в интервью Наталье Мосейчук.

"Отстоять теоретически было можно Крым. Но надо было идти вопреки рекомендациям наших партнеров. Надо также осознать, что предыдущие два министра обороны были с российскими паспортами. На что можно было в то время положиться в Вооруженных силах, на какие подразделения, на каких командиров, когда все зачищалось? По сути, нам не хватило времени с этим разобраться. И опять таки, эти постоянные предупреждения Запада, я думаю, что оно сыграло свою роль", - сказал он.

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Кондратюк, который в 2010 году, во времена Виктора Януковича, был уволен со Службы разведки Украины, а в 2014 году вернулся на должность руководителя Департамента контрразведки, напомнил, что тогда по приказу Александра Якименко (глава СБУ до февраля 2014 г.) была зачищена вся база контрразведки СБУ. И именно в это время начали развиваться события в Крыму - неизвестные люди захватили крымский парламент в Симферополе. Известно было лишь, что эти люди назвали себя "самообороной Крыма".

По словам Кондратюка, контрразведке удалось "взломать" камеры внутреннего наблюдения внутри парламента, благодаря чему узнали, что там находится где-то до 100 человек, которые вооружены не просто автоматами, а пулеметами, что говорило о признаках военного подразделения. Путем анализа трафиков телефонов этих так называемых "самообороновцев" было установлено, что еще неделю назад они все были в городе Севастополь по местоположению морской пехоты РФ.

"И хотя они были в гражданской одежде, мы доложили руководству государства (после бегства Януковича Александр Турчинов был временно исполняющим обязанности президента Украины), что это россияне, переодетые, и это военное подразделение, а не "самооборона", - отметил Кондратюк.

По его словам, вопрос штурма был отвергнут, поскольку в обществе был синдром "беркута" - перед этим "Беркуту" давали команду атаковать Майдан, а внутри парламента были люди, которые называли себя гражданскими людьми. Тогда решили помешать голосованию в парламенте за проведение референдума, не допустить наличия кворума.

"Служба безопасности принимает меры в отношении депутатов крымского парламента, которые не появляются на следующий день на голосование. Но это ничего не изменило. Их было меньше, но написали, что все были на месте и подписи их там были поставлены, и было вынесено решение о проведении референдума. И дальше становится вопрос уже военный - "зеленые человечки", перехват Чонгара, самолеты начинают садиться... и тогда была возможность отстоять Крым уже лишь военным путем. Но чтобы это сделать, нам нужно было пройти мимо рекомендаций наших партнеров", - сказал он.

По словам Кондратюка, каждые три часа к главе СБУ приходили послы ведущих стран G7.

"И они ходили ко всем членам Совета нацбезопасности. И убеждали, что: вы должны осознавать последствия. Если вы будете использовать силу, то вы создадите ситуацию такую же, как была в Грузии; Януковича до сих пор Россия считает легитимным президентом, хоть он и устранен вами, Кремль воспользуется тем, что вроде бы у вас гражданская война внутри государства и привезет вам Януковича на танках и посадит в Киеве в ближайшие времена. Вам нельзя делать этой ошибки, вам надо сегодня оценить все риски. А по Крыму - мы его вернем дипломатическим путем - будут санкции, длительные международные, то есть мы его вернем не военным путем", - рассказал Кондратюк.

Возвращение Крыма

Месяц назад руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы СМИ, когда украинские воины зайдут на территорию Крыма, высказался коротко "Скоро", но не назвал точную дату деоккупации полуострова.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина точно деоккупирует Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем с временно оккупированного Донбасса.

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