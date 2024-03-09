К моменту завершения войны у Украины будет готовый и боеспособный флот, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил важность строительства корветов класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Дискуссии о форме и составе Военно-морских сил Украины велись еще задолго, до полномасштабной войны, особо активно в период гибридной, с 2014 года. Рассматривались разные концепции ВМСУ, так называемый "москитный флот" и "волчья стая", но в целом, никто не отрицал необходимость строительства кораблей водоизмещением до и более 1 тысяч тонн, но не однотипные или же более крупные чем класса фрегат", - отметил эксперт.

По его словам, корабли класса "корвет" идеально вписывались в эту концепцию, гарантируя полный спектр обеспечиваемой на море безопасности.

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"В частности, корвет типа Ada имеет возможность бороться не только с надводными объектами, посредством ПКРК Harpoon или "Нептун", участвовать в операциях по обнаружению и борьбе с подводными целями, а также обладает какой никакой, но ПВО в виде ЗРК RIM-116", - добавил Коваленко.

Но особенно важно, по его мнению, несколько другое.

"Все мы прекрасно понимаем, что пока длится война, этот корабль мы не сможем получить в свое пользование и разместить в одном из наших портов. Ведь в таком случае корабль тут же станет целью №1 для атак с боку россии. Но, так или иначе, война закончится. И вряд ли российский черноморский флот выйдет из этой войны без серьезных потерь, если выйдет вообще… Уверен, к моменту завершения войны Черноморский флот уже не сможет называться таковым и даже не флотилией, поскольку его не будет от слова - совсем. В свою очередь, у Украины будет готовый и боеспособный флот", - считает Коваленко.

При этом обозреватель напомнил, что для Украины сейчас строятся не только два корвета типа Ada в Турции: "В Великобритании нас уже ожидают два минных охотника типа Sandown, а также не забываем о проекте быстроходных катеров P50U, носителей ПКРК "Нептун". В США нас ожидает патрульные катера "Айленд" и Mark IV. Вырисовывается неплохой такой стартовый набор Помимо этого, я не исключаю, что после освобождения полуострова Крым, нас там ожидают и морские трофеи".

В Турции строят корветы Ada для Украины - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя гетмана Ивана Выговского одному из корветов класса Ada, которые строятся в Турции.

Отмечалось, что делается с целью восстановления исторических традиций национального войска и увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского.

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