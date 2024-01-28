Командующий ВМС ВСУ заявил, что украинский флот "с радостью бы принял" новые корабли.

Министерство обороны Великобритании не планирует списывать фрегаты проекта Type 23 (HMS Argyll и HMS Westminster) в ближайшее время, даже в ближайшие годы. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что этими кораблями могли бы усилиться Военно-морские силы Украины, пишет военный портал Defence Express.

"Королевские ВМС имеют стабильную нехватку личного состава. И это перед британскими военными поставило такую дилемму - когда будут введены в строй новые фрегаты проекта Type 31, моряков для них придется брать со старых кораблей, то есть с тех же фрегатов проекта Type 23. Однако, новые фрегаты будут становиться в строй уже в начале 2030-х годов, и только тогда упомянутые выше корабли HMS Argyll и HMS Westminster станут "лишними" для британского флота", - говорится в публикации.

Соответственно, это пока не тот вариант, который мог бы дать быстрое усиление для ВМС Украины, пишут аналитики.

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Напомним, в интервью телеканалу Sky News командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот "с радостью бы принял" новые корабли, отвечая на вопрос о фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster. Сообщалось, что эти корабли Британия вынуждена вывести из эксплуатации из-за нехватки моряков для их обслуживания.

"Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем этому рады", - сказал Неижпапа.

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