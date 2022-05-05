Советник главы ОП напомнил, что Украине нужно много оружия.

Вооруженным силам Украины для контрнаступления нужно огромное количество оружия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет "Сегодня".

"Нужно несколько бригад перевооруженных, обученных, согласованных. По поставкам это возможно не раньше середины июня", - сказал он.

Арестович уточнил, что пока не сказал бы, что это возможно и добавил, что контрнаступления может и не быть. По его словам, оружие, способное останавливать врага, будет в Украине в конце мая - начале июня.

"А чтобы наступать - это не раньше второй половины июня при наиболее благоприятных условиях", - говорит он.

Ранее сегодня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Напомним, накануне украинские военные отбили у войск РФ ряд населенных пунктов на Харьковщине. Речь идет о Верхней Роганке, Русской Лозовой, Слободской и Прилестной.

В то же время, в Минобороны сообщают о повышении интенсивности русскими ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.