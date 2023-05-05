Также захватчики разработали планы эвакуации коллаборантов с юга Украины.

Во временно оккупированном Крыму создают запасы воды и продовольствия на случай изоляции.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупационные власти начали этот процесс из-за опасений вероятного блокирования Крыма и южной части Херсонской области. Кроме того, готовится эвакуация колоборантов с временно оккупированных территорий юга Украины.

В Запорожской и Херсонской областях захватчики разработали план эвакуации работников оккупационной администрации и их родственников в Крым. Отмечается, что большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

Видео дня

Крым в оккупации: последние новости

Летом президент Владимир Зеленский заявил, что война началась с Крыма и должна им закончиться. В недавнем интервью он отметил, что в планы контрнаступления входит деоккупация полуострова.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым освободят комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева отмечала, что коллективного выдворения россиян с полуострова не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: