Враг выстроил три линии обороны и будет пытаться остановить украинское наступление на одной из них.

Вооруженным силам Украины сейчас нужно выявить самое слабое звено в обороне россиян и именно там приложить основные усилия по наступлению на херсонском направлении.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.

Он также считает, что основное усилие не может быть единичным, нужно применять также и вспомогательные усилия для того, чтобы враг не сумел быстро обнаружить направление основного.

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"Это правило любого наступательного боя - нет разницы, будь то в степи или в других топографических условиях", - добавил эксперт.

По словам Верцнера, российская военная доктрина по обороне состоит из трех составляющих. Они включают три линии обороны: первая - не очень мощная, она всегда слабая; вторая чуть более мощная; и самая мощная - это третья линия.

"Они будут пытаться остановить украинские войска на одной из трех линий обороны и перейти в контрнаступление именно с той линии. Это очень простая стратегия, но россияне ее всегда использовали. Если они не смогут остановить, оборона будет пробита. Если украинцы пробьют оборону, все три линии, то остальная оборона посыплется", - рассказал аналитик, отвечая на вопрос о тактике россиян.

Напомним, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины на Херсонщине.