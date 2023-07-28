Коваленко отметил, что в Запорожской области украинские военные уже выходят на вторую линию обороны противника.

Третья фаза контрнаступления Сил обороны еще не началась. Украинские военные еще не привлекли основные ударные группы для участия в операции.

Такое заявление в эфире телеканала FREEДОМ сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт отметил, что в Запорожской области сейчас работают подразделения ограниченного функционала, и им сильно мешают мины, которые оставили российские захватчики.

"В Запорожской области оперируют подразделения ограниченного функционала – это подразделения, которые не действуют силами техники. Практически 70-80% боевых задач в этой зоне выполняются именно пехотной составляющей, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования. Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, поскольку они на себя привлекают внимание и могут быть элементом для наведения артиллерии противника", – отметил Коваленко.

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По словам обозревателя, индикатором начала новой фазы контрнаступления ВСУ будет участие в операции тяжелой военной техники и основных ударных групп.

"Основные ударные группы еще не были задействованы. Таким образом, третья фаза наступления – это все еще впереди", – подчеркнул он.

Коваленко добавил, что в Запорожской области украинские военные уже выходят на вторую линию обороны врага.

"Им еще необходимо выравнивать фланги и охватывать основные опорные пункты, такие как, например, село Работино, его нужно охватить. То есть пока мы не выйдем всей основной линией обороны, не выровняем все фланги, говорить о начале нового этапа развития событий рано", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Украинские военные освободили от оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Заместитель министра обороны Анны Маляр уточнила, что украинские правоохранители сейчас зачищают населенный пункт.

В то же время CNN пишет, что украинские военные активизировались на Запорожском направлении. Наши защитники нащупали слабое место врага и начали крупную атаку на юге Украины. Отмечается, что там началась вторая фаза наступления ВСУ.

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