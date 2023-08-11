На нескольних направлениях наши бойцы вышли на основную линию обороны оккупантов, поделился эксперт.

На ряде направлений украинские воины преодолели вражескую полосу обеспечения, которая является самым плотно заминированным участком первой линии обороны российских захватчиков.

На нескольних направлениях наши защитники уже вышли на основную линию обороны врага, и там вопросы насчет минирования несколько смягчаются, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "FreeДом". По его словам, там возникают другие проблемы, в частности, линии обороны более фортификационно укрепленные.

"…благо, мы по ряду направлений уже вышли за пределы полосы обеспечения, которая является наиболее плотно заминированным участком первой линии обороны, вышли на основную линию обороны по нескольким направлениям и там вопросы насчет минирования, они несколько уже смягчаются. Они не настолько заминировали эти участки…", - отметил аналитик.

Контрнаступление Украины продолжается - новости, которые стоит знать

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление 2023 началось, и украинские военные были настроены позитивно. Украинские воины уже освободили ряд населенных пунктов, в том числе Старомайорское Донецкой области.

Утром 10 августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что бойцы продолжаются двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Россия в Украине понесла очень большие потери. Общие потери врага на 10 августа 2023 года составляют примерно 252 200 оккупантов.

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