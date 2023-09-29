Женщине грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины задержала "на горячем" очередную агентку российской ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области. Среди основных целей россиян были подразделения ВСУ, которые привлечены к проведению контрнаступательных операций в районе Бахмута, сообщает СБУ.

По данным следствия, женщина передала россиянам 8 локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой. Однако, правоохранители разоблачили ее еще на начальном этапе и проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

"После этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских защитников на указанном направлении, а сама российская агент задержана на попытке передачи новых разведданных агрессору", - рассказали в ведомстве.

Агенткой врага оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. С ней сотрудничала предательница из временно оккупированной части региона - ее подруга, которая "работает" в оккупационном "управлении ФСБ по ДНР".

По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. Данные она отправляла "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений - сразу удаляла их с телефона.

Сейчас женщина получила подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Вражеская приспешница уже находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ в Николаеве и Запорожье задержала еще двух агитаторов российских спецслужб, которые массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединения" территорий Украины к составу России. Одним из агентов ГРУ РФ оказалась женщина, занимавшая должность в одном из лицеев Николаева.

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